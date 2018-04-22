Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Damadın Verdiği Cevap Nikahı İptal Ettirdi! Kimse Nikah Memurunu İkna Edemedi

Manisa Turgutlu'daki evlilik töreninde ilginç bir olay yaşandı. Damadın verdiği cevap nikahın iptaliyle sonuçlandı.

banner396

Damadın Verdiği Cevap Nikahı İptal Ettirdi! Kimse Nikah Memurunu İkna Edemedi

Manisa Turgutlu'daki evlilik töreninde ilginç bir olay yaşandı. Damadın verdiği cevap nikahın iptaliyle sonuçlandı.

22 Nisan 2018 Pazar 10:37
Damadın Verdiği Cevap Nikahı İptal Ettirdi! Kimse Nikah Memurunu İkna Edemedi

Manisa'daki evlilik töreninde nikah memurunun eş olarak kabul ediyor musunuz sorusuna damat tarafından verilen 'Hayır demek ne mümkün' sözleriyle yanıt verilmesi nikahın iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memuru tarafından sorulan 'Eş olarak kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'hayır diyemem, hayır demek ne mümkün' cevabı verdi. Bunun üzerine Nikah memuru nikahı iptal ettiğini söyledii. Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri'nin nikahının iptal edilmemesi için yakınları büyük çaba sarf etti ve nikah memurunu ikna etmeye çalıştı.

Olay yerine polislerde geldi, polislerde nikah memurunu ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Nikah MemuruDamatManisa Turgutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den İYİ Parti Açıklaması "Özel Kanun Çıkaramayız Bir Sonraki Seçime Hazırlansınlar!"
AK Parti'den İYİ Parti Açıklaması "Özel Kanun Çıkaramayız Bir Sonraki Seçime Hazırlansınlar!"
Bölücü Piç Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı
Bölücü Piç Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı
Aydın Çine'de Düğün Kanlı Sonlandı! 6 Yaralı
Aydın Çine'de Düğün Kanlı Sonlandı! 6 Yaralı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim