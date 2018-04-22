Damadın Verdiği Cevap Nikahı İptal Ettirdi! Kimse Nikah Memurunu İkna Edemedi

Manisa'daki evlilik töreninde nikah memurunun eş olarak kabul ediyor musunuz sorusuna damat tarafından verilen 'Hayır demek ne mümkün' sözleriyle yanıt verilmesi nikahın iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memuru tarafından sorulan 'Eş olarak kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'hayır diyemem, hayır demek ne mümkün' cevabı verdi. Bunun üzerine Nikah memuru nikahı iptal ettiğini söyledii. Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri'nin nikahının iptal edilmemesi için yakınları büyük çaba sarf etti ve nikah memurunu ikna etmeye çalıştı.

Olay yerine polislerde geldi, polislerde nikah memurunu ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

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