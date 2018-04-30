Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili seçimlerinde CHP'den aday olmak isteyen kişilerin milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı.

CHP'den 24 Haziran 2018 tarihinde Milletvekili aday adayı olmak isteyenler için süreç başladı. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezine gelen aday adayları, ilk olarak bin TL karşılığında başvuru dosyalarını alıyor. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından 10 bin lira para talep ediliyor. Aday adayları bu parayı yatırdıktan sonra başvurularını tamamlamış oluyor. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için gelenlere genel merkez binasında 15 masa hizmet veriyor.

Başvuruların yapıldığı partinin genel merkezinin zemin katında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ile Türk bayrağı ve parti flamaları yer alıyor.

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