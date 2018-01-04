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Cumhurbaşkanlığı'ndan Son Dakika Açıklamaları (Bedelli Askerlik, Mor Beyin, Hakan Attila, OHAL')

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan İbrahim Kalın, Bedelli askerlikle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını, Mor Beyin mağduriyetlerinin giderileceğini, kabine değişikliğinin gümdemde olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Son Dakika Açıklamaları (Bedelli Askerlik, Mor Beyin, Hakan Attila, OHAL')

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan İbrahim Kalın, Bedelli askerlikle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını, Mor Beyin mağduriyetlerinin giderileceğini, kabine değişikliğinin gümdemde olmadığını söyledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:14
Cumhurbaşkanlığı'ndan Son Dakika Açıklamaları (Bedelli Askerlik, Mor Beyin, Hakan Attila, OHAL')

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan İbrahim Kalın, Bedelli askerlikle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını, Mor Beyin mağduriyetlerinin giderileceğini, kabine değişikliğinin gümdemde olmadığını söyledi. OHAL süresine ilişkin de açıklamalarda bulunan Kalın, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu Toplantısından sonra kararın verileceğini söyledi.

İbrahim Kalın'ın Konuşmasından satır başları: 

HAKAN ATİLLA DAVASI

Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçiriliyor. ABD yönetiminin, FETÖ'nün ABD bağlantılarıyla kurduğu sistemin hukuku ne kadar istismar edeceğini merak ediyoruz. Tanık olarak çıkartılan kişi buradan çıkmak için her türlü yalanı söylemek zorundayım diyor, ikinci tanık eski FETÖ'cü polis memuru, bu kişi Türkiye'de FBİ'in yardımıyla 50 bin dolar para aldığını, sahte delil topladığını açıkca itiraf ediyor. Amerikan hukukçuları bile bunun skandal olduğunu söylüyor.

BEDELLİ ASKERLİK

Hükümetin gündeminde şu an bedelli askerlik yok.

MOR BEYİN 
Mor beyin meselesinden önce bununla ilgili bir mekanizma vardı, komisyon var biliyorsunuz, bu mekanizma zaten mevcut, iadeler de benzer şekilde KHK ile gerçekleştiriyor. Bu durumda belli sayıda insandan bahsediliyor, bununla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Mor beyin ile ilgili Ankara Başsavcılığı bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz, bununla ilgili benim rakam vermem söz konusu değil, Savcılığın verdiği rakamı esas almak gerekiyor. " dedi.

 OHAL'in Uzatılmasıyla İlgili

Bunun değerlendirmeleri önümüzdeki hafta Sn. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda yapılır  

Kudüs Kararı

Bu ABD'nin tek taraflı kararına Cumhurbaşkanımız tepkisini koymuştu, BMGK'de, Genel Kurulda yapılan oylamalar, bu planın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağladı. Filistin devletini tanıyan ülkelerin arttırılması yönünde çalışmalar, Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanınması için çalışmalar sürüyor, Kudüs'ün tarihi ve dini yapısının korumasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalarla ilgili bir karar zaten alınmıştı. 

DETAYLAR GELİYOR!

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.01.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika AçıklamalarıMor BeyinBedelli AskerlikHakan Atilla
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Ahmet 30 dakika önce

gündemde bedelli yoksa size önümüzdeki iki seçimdede OY yok. bitti bundan sonra size oy vermeyeceğim

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