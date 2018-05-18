Cumhurbaşkanlığından Flaş Çözüm Süreci Açıklaması

Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı son dakika açıklamasında, önceki gün gündeme gelen ve gündemde geniş yer bulan çözüm süreci hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını kamuoyuna duyurdu.

Tekrar çözüm sürecine girilecek mi? tartışmaları başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yok. PKK'yla mücadele devam edecek"

BAŞDANIŞMAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Önceki gün bir tleevizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, çözüm süreci iel ilgili flaş açıklamada bulunmuştu. Çevik yaptığı açıklamada, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.

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