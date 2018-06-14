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Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama! AK Partili Vekilin Kardeşi de Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama! AK Partili Vekilin Kardeşi de Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

14 Haziran 2018 Perşembe 20:03
Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama! AK Partili Vekilin Kardeşi de Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Saldırının ardındaki isimlerin bulunacağı ve adalet önüne çıkarılacağını söyleyen Kalın, "Suruç'taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI

14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.06.2018 20:07
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıAk PartiAk Partililere Saldırı
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