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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Fransa’ya Soykırım Tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ”Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Fransa’ya Soykırım Tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ”Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Fransa’ya Soykırım Tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ”Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanı hakkında açıklama yaptı.

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar.

Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez.

Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sn Macron’un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz.

Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür.

Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 12:22
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın dan fransa ya soykırım tepkisi
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