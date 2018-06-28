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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den Geri Adım Yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı s-400 füzeleri konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den Geri Adım Yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı s-400 füzeleri konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:49
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den Geri Adım Yok!

Bloomberg TV kanalına verdiği mülakatta gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya'dan s-400 alınması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanacağına yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Kalın, "Bu konularda karar vermek egemen bir ülke olarak Türkiye'nin tasarrufundadır. Türkiye nereden, hangi savunma sistemini, hangi teknolojiyi alacağına kendisi karar verir.Buradan bir geri dönüş söz konusu değil. Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı, önümüzdeki yıl da teslim edilecek. Anlaşma teknoloji transferini içeriyor. Zaten bizim için en önemli konulardan bir tanesi de teknoloji transferinin sağlanmasıydı. Biz bu teknolojiyi sadece hazır alıp kullanmak istemiyoruz, aynı zamanda üretmek istiyoruz." dedi.

ABD Senatosu tarafından Türkiye'ye silah satışının durdurulmasına dair tasarıya onay vermesinin Erdoğan ve ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde gündeme geldiğini söyleyen Kalın, "Trump da bu konunun bir mesele olmasını arzu etmediğini söyledi. İşin bir de kongre ayağı var, onu nasıl yönetecekleri ABD'nin kendi iç meselesi. Ama biz, müttefiklik ruhuna aykırı bu adımın atılmamasını arzu ederiz. Ama bu adımı atmaları halinde de Türkiye opsiyonsuz değildir." şeklinde konuştu.

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