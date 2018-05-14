Cumhurbaşkanlığı'ndan Sert 'İsrail' Açıklaması 'Yeni Bir Cinayet'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, işgal altındaki filistin topraklarında İsrail hükümetinin bugün gerçekleştirdiği katliama ilişkin sert bir açıklama yayımladı.

Dünyanın 'Manyak Başkan' olarak adlandırdığı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin Filistinlilerin tepkileri bugün eyleme dönüştü. Sabah saatlerinden itibaren İsrail polisi ve askeri tarafından sivil Filistin halkına yönelik düzenlenen saldırılarda 40'ın üzerinde insan hayatını kaybederken 2 bine yakın filistinli yaralandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur" dedi.

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