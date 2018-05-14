Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanlığı'ndan Sert 'İsrail' Açıklaması 'Yeni Bir Cinayet'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, işgal altındaki filistin topraklarında İsrail hükümetinin bugün gerçekleştirdiği katliama ilişkin sert bir açıklama yayımladı.

banner396

Cumhurbaşkanlığı'ndan Sert 'İsrail' Açıklaması 'Yeni Bir Cinayet'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, işgal altındaki filistin topraklarında İsrail hükümetinin bugün gerçekleştirdiği katliama ilişkin sert bir açıklama yayımladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:25
Cumhurbaşkanlığı'ndan Sert 'İsrail' Açıklaması 'Yeni Bir Cinayet'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, işgal altındaki filistin topraklarında İsrail hükümetinin bugün gerçekleştirdiği katliama ilişkin sert bir açıklama yayımladı.

Dünyanın 'Manyak Başkan' olarak adlandırdığı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin Filistinlilerin tepkileri bugün eyleme dönüştü. Sabah saatlerinden itibaren İsrail polisi ve askeri tarafından sivil Filistin halkına yönelik düzenlenen saldırılarda 40'ın üzerinde insan hayatını kaybederken 2 bine yakın filistinli yaralandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SözcüsüCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ibrahim Kalın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da FETÖ'den Gözaltına Alınan 14 Asker İtirafçı Oldu
Bolu'da FETÖ'den Gözaltına Alınan 14 Asker İtirafçı Oldu
Bitlis Ahlat'da Can Pazarı! 2 Ölü, 10 Yaralı
Bitlis Ahlat'da Can Pazarı! 2 Ölü, 10 Yaralı
Son Dakika! Bunun Adı Katliam! 52 Ölü 2 Binin Üzerinde Yaralı Var
Son Dakika! Bunun Adı Katliam! 52 Ölü 2 Binin Üzerinde Yaralı Var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim