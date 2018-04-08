Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğu Guta Açıklaması 'Hesap Vermeliler'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Guta'da Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliamla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Kalın, "İlk tespitlere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırıları en sert biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullanırken, BM Güvenlik konseyi kararlarını hatırlatarak, saldırıların insanlık suçu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın, "Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir. Benzer savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların engellenmesi hususunda Suriye rejimi üzerinde etkisi olan ülkeler başta olmak üzere, tüm uluslararası toplumun gerekli adımları atma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu saldırıların hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılması ve kabul edilmesi mümkün değildir.Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir. Saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırıların meşrulaştırılması ve kabul edilmesi mümkün değil. rejim üzerinde etkisi olan ülkeler gerekli adımları atmalı" dedi.

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