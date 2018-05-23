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Cumhurbaşkanlığı'nda Özel Harekat Şube Müdürlüğü Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesine Özel Harekat Şube Müdürlüğü kuruluyor.  Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Cumhurbaşkanlığı'nda Özel Harekat Şube Müdürlüğü Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesine Özel Harekat Şube Müdürlüğü kuruluyor.  Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:29
Cumhurbaşkanlığı'nda Özel Harekat Şube Müdürlüğü Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesine Özel Harekat Şube Müdürlüğü kuruluyor.  Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulması kesinleşti. Söz konusu karar İçişleri Bakanlığının 4 Nisan 2018 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin (b) bendine göre, 9 Nisan'da Bakanlar Kurulu tarafından verilmişti.

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