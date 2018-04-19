Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 Bin İmza YSK'ya Verilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Uyum Yasaları Komisyonu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

banner396

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 Bin İmza YSK'ya Verilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Uyum Yasaları Komisyonu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:16
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 Bin İmza YSK'ya Verilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Uyum Yasaları Komisyonu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın Yüksek Seçim Kurulu'na verileceğini söyleyen Yazıcı, uyum yasaları ile ilgili düzenlemenin en geç önümüzdeki hafta içerisinde meclise geleceğini söyledi.  

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleriyle buluştu. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme 4 saat 15 dakika sürerken, toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Yazıcı, merak edilen konuların başında yer alan 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda muhattabın YSK olacağını söyledi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YskYsk Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt
Metin Feyzioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' Sorusuna Yanıt
Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok
Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok
Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek
Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim