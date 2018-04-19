Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 Bin İmza YSK'ya Verilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Uyum Yasaları Komisyonu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın Yüksek Seçim Kurulu'na verileceğini söyleyen Yazıcı, uyum yasaları ile ilgili düzenlemenin en geç önümüzdeki hafta içerisinde meclise geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleriyle buluştu. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme 4 saat 15 dakika sürerken, toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Yazıcı, merak edilen konuların başında yer alan 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda muhattabın YSK olacağını söyledi.

KPSSCAFE - ANKARA