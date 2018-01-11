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Cumhurbaşkanı'nın Dedesi Hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin 1. Dünya Savaşındaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna ilişkin MSB kayıtlarında isminin yer almadığına yönelik iddialara yanıt verildi.

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Cumhurbaşkanı'nın Dedesi Hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin 1. Dünya Savaşındaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna ilişkin MSB kayıtlarında isminin yer almadığına yönelik iddialara yanıt verildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:21
Cumhurbaşkanı'nın Dedesi Hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Cumhurbaşkanı'nın Dedesi Hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin 1. Dünya Savaşındaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna ilişkin MSB kayıtlarında isminin yer almadığına yönelik iddialara yanıt verildi.

Bakanlık resmi sitesinden yapılan açıklamada , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin donarak şehit olduğu , bununla ilgili bilginin de Rize Askerlik Şubesi'nden elde edildiğine yer verildi. Bakanlık resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

Son günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Dedesinin 1.Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekâtında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin kasıtlı iddialar ortaya atılmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı’na ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in  “Askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Osmanlı imparatorluğu döneminde (1.Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemleri, Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na göre yürütülmüştür. Buna göre doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba vb.) vefat edenler şehit olarak kayıtlara yazılmıştır. Donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefatlar ise, şehit olarak nitelendirilmemiştir.

Haberlere konu olan “Şehitlerimiz” adlı eserde sadece Osmanlıca Kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilen zayiatlarımız yayımlanmıştır. Bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, “1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na” göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) “askerde meçhul” ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğanın Dedesi
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Efe 3 saat önce

Hahahaha:):)yersen

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