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Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yumuşaksın, Sende Her Huy Var , Gel Aday Ol"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yumuşaksın, Sende Her Huy Var , Gel Aday Ol"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

27 Nisan 2018 Cuma 11:26
Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Yumuşaksın, Sende Her Huy Var , Gel Aday Ol"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı belirlemeyen CHP'nin Genel Başkanı'na yönelik 'Kendin aday ol, tüm tanımlamalara uyuyorsun, yumuşaksın' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan: "Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat, kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Sen bu tanıma en çok uyan insansın. Senden daha iyisi olur mu, sen bu tanımın ta kendisisin, yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun, gel aday ol. Hala arayıştasın, ya bulamadın mı bir tane, bulamazsın, senden daha iyisi yok. Sende her numara var, akşam başkasın sabah başkasın, SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Ha asabiyet , sinirlenmek buysa sende var. Rahatlıkla grup toplantından tüm partilileri kovup dışarı atabiliyorsun, çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacak. Bunların ne projeleri, ne vizyonları, ne renkleri var. " dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.04.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Erdoğan
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Azel 22 dakika önce

Reis kurban olurum sana

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