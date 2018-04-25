Cumhurbaşkanı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle birlikte beklenti oluştuğu bilinen bedelli askerlik konusuyla ilgili düşüncesini söyledi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan, partisinin MKYK'da erken seçim ile bedelli askerlik beklentisinin arttığının kendisine hatırlatılması üzerine 'Seçim ortamında böyle bir düzenlemenin , bir gündemin olmasını doğru bulmam' diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, "Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin" ifadelerini kullandı. Erdoğan,belediye ve il başkanlarıyla bürokratlara da , parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarılarında bulundu. Cumhurbaşkanı, "İşaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır.Kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz" dedi.

Bir süredir bedelli askerlik konusu özellikle sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye başladı, siz ne düşünüyorsunuz? Bedelli askerlik düzenlemesi gelmeli midir, yoksa gelmemeli midir?