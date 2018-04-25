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Cumhurbaşkanı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle birlikte beklenti oluştuğu bilinen bedelli askerlik konusuyla ilgili düşüncesini söyledi.

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Cumhurbaşkanı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle birlikte beklenti oluştuğu bilinen bedelli askerlik konusuyla ilgili düşüncesini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:19
Cumhurbaşkanı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle birlikte beklenti oluştuğu bilinen bedelli askerlik konusuyla ilgili düşüncesini söyledi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Erdoğan, partisinin MKYK'da erken seçim ile bedelli askerlik beklentisinin arttığının kendisine hatırlatılması üzerine 'Seçim ortamında böyle bir düzenlemenin , bir gündemin olmasını doğru bulmam' diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, "Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin" ifadelerini kullandı. Erdoğan,belediye ve il başkanlarıyla bürokratlara da , parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarılarında bulundu. Cumhurbaşkanı, "İşaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır.Kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz" dedi.

Bir süredir bedelli askerlik konusu özellikle sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye başladı, siz ne düşünüyorsunuz? Bedelli askerlik düzenlemesi gelmeli midir, yoksa gelmemeli midir?

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.04.2018 09:25
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
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Engin 1 saat önce

1,500 milyon genç ilk defa oy kullanicak gençler için herşey bu kadar kolay olmamalı seçim ortasında olmicaksa başka ne zaman olacak bu yeterli bir cevap değil.

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burak 1 saat önce

bedelli askerlik gelmemeli. Aksine kısa dünemlilerin süresi uzatılmalı

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Yasin ime 51 dakika önce

Gelmeli

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