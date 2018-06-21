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Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Beraat Etti

Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülerek yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan hakkında beraat kararı verildi.

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Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Beraat Etti

Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülerek yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan hakkında beraat kararı verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 18:40
Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Beraat Etti

Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülerek yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan hakkında beraat kararı verildi.

Sosyal paylaşım sitesi twitter 'da Erdoğan'a alenen hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın beraatine karar verildi. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Türkkan'ı, avukatı temsil etti. Davanın müdahili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarıysa davadan feragat ettiklerini bildirdi.

Türkkan'ın twitter adresinden, 25 Ocak 2015 tarihinde paylaştığı ifadelerin eleştiri sınırında ve ifade hürriyeti kapsamında olduğu belirtilerek, yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle Türkkan'ın beraatine karar verildi. 

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanLütfü TürkkanTürkkan Iyi Parti
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