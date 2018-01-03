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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan BBP Liderine Geçmiş Olsun Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.  

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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan BBP Liderine Geçmiş Olsun Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.  

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:28
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan BBP Liderine Geçmiş Olsun Telefonu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan BBP Liderine Geçmiş Olsun Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.  

Bugün akşam saatlerinde BBP Genel Merkezindeki yangın yürekleri ağza getirmiş, olayla ilgili BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama gelmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel merkezde toplantı sırasında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasının sevindirici olduğunu açıklamıştı. Destici: " Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere tüm yetkililer, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum, başta emniyet ve itfaiye ekipleri olmak üzere' dedi. 

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Son Güncelleme: 03.01.2018 20:16
Anahtar Kelimeler:
BbpBbp Genel Başkanı
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