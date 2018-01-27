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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Afrin Harekatına İlişkin Yeni Açıklama

İstanbul'da düzenlenen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Afrin Harekatına İlişkin Yeni Açıklama

İstanbul'da düzenlenen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:22
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Afrin Harekatına İlişkin Yeni Açıklama

Kasımpaşa Tüneli'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış programında önce kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım, projeye ilişkin bilgi verirlen Afrin Harekatına da değindi. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların birçoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023'te inşallah İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Bunun yanında 3. havalimanının açılışını bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak. Çılgın proje Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz, hayırlı olsun.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.

Ülkemizin Katettiği Mesafe..

Başbakanın ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli'nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul'da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik. 15 yılda 3.5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşıyoruz.

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor.

Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acabadünya buna ne der?"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberAfrin HarekatıZeytin DalıKasımpaşa Tüneli
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