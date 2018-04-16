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Cumhurbaşkanı Uyardı: "Hiç Bunu Konuşmuyorlar"

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Uyardı: "Hiç Bunu Konuşmuyorlar"

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:34
Cumhurbaşkanı Uyardı: "Hiç Bunu Konuşmuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Açıklamalar !

Suriye'yedeki kimyasal tesislere yönelik ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği operasyona değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,şu ifadeleri kullandı:

Meselelerin ve problemlerle ilgili çözüm yollarının tespiti elbette çok değerlidri. Fakat alınan kararların fiile geçmesi çok daha önemlidir. Benim kendime pusula olarak kıldığım 4 başlığım var. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Burada yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların mutlaka hayata geçirilmesi önem arzediyor. Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak kurumsal yapı tesis edilerek bu zirveyle yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Zirvenin bu bakımdan da örnek olacağına inanıyorum.

İslam dünyasının belli bölgelerinde ayrımı acımasızca yaşıyoruz. Öldüren de ölen de Allahu ekber diyor. Ölen de öldüren de Allah için diyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bizim bunu yeniden ele alıp bu işi düzeltmemiz lazım. Müslümanlar arasında ayrılıkların, anlaşmazlıkların hatta kavgaların olması ne yazık ki kaçınılmaz hale geliyor. Bunu siyasette de yaşıyoruz. Bundan sıyrılamıyoruz. Dinimiz İslam, barış dini. İslam'da kardeşlik hukuku sıkıntılarına taraf olmayı da gerektirir. Müslüman yaşadığı hayatı bizatihi içinde olarak yaşayan, çalışmasıyla, eğitim öğretimiyle diğer insanlara örnek olan insandır. Müslüman çevresine güven aşılayan insandır. Bizlerin nerede olursak olalım hayatın içinde olmamız, aktif bir tavır sergilememiz gerekiyor. Kardeşlerimizden başlayarak sorun ve sıkıntılara müdahale etmemiz önem arzediyor. Kendi aramızdaki çatışmaları Müslüman olarak kendimiz çözmüyoruz. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor. Onlara kalınca işte varil bombaları yağmaya başlıyor. Bunun adı zaman zaman kimyasal silah, zaman zaman konvonsiyonel silah oluyor. Geçmişte anlaşma yapılmış, kimyasal silahlara karşı uluslararası kuruluşlar tavır koymalıymış. Neticesi ölüm olduktan sonra hangi silah olursa olsun suçtur. Kimyasal silahlarla 1000 kişi ölmüşse konvansiyonel silahlarla yüz binler öldü. Hiç bunu konuşmuyorlar, dile getirdikleri hep bu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanHaberSuriye
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