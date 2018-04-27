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Cumhurbaşkanı: Suriyelilere Burayı Dar Ettiler, İktidara Gelseler Göndereceklermiş

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları genişletilmiş toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bunlar gelince Suriyelileri göndereceklermiş' dedi. 

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Cumhurbaşkanı: Suriyelilere Burayı Dar Ettiler, İktidara Gelseler Göndereceklermiş

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları genişletilmiş toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bunlar gelince Suriyelileri göndereceklermiş' dedi. 

27 Nisan 2018 Cuma 11:51
Cumhurbaşkanı: Suriyelilere Burayı Dar Ettiler, İktidara Gelseler Göndereceklermiş

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları genişletilmiş toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bunlar gelince Suriyelileri göndereceklermiş' dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bay kemal ülkemize gelen Suriyelilere burayı dar etti. Seçim kampanyalarında ne dedi? 'Ne işi var bunların, biz gelir gelmez bunları geri göndereceğiz' dedi. Bunlarda vicdan yok, o ensar anlayışı yok. Bunlarda ecdadımızdan devraldığımız merhamet duygusu yok. Niye çünkü bunların karakteri de böyle. Önümüzdeki dönemde dünyayı herkes için daha yaşanabilir hale getireceğiz. Önümüzdeki dönemde daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha geniş haklar diyoruz.

Yeni dönemi 81 milyon vatandaşımızla beraber inşa edeceğiz. Yeni dönemde Türkiye'mizi 81 vilayetinin tamamıyla büyütecek, kalkındaracak, geliştireceğiz. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'yi nasıl Cumhuriyet döneminin tamamı kadar donattıysak, milletimize söz verdiğimiz üzere 2023 hedeflerine birer birer ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.04.2018 11:57
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Baris 26 dakika önce

Partilerle hiç alakam olmadı bu yaşıma kadar hiç biride inandırıcı gelmedi tek bildiğim şey suriyelerin bizi iyileştirmeden çok hasta etmesi suriyeliler gelmeden önce sapkınlık olayları daha azcı şimdi hergün böyle olaylara sık sık şahit oluyoruz

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