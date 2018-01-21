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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: "Nasıl Kaçtıklarını Görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başlayan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' operasyonuna ilişkin konuştu.Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki AK Parti Kadın Kolları Kongresine katılan Erdoğan, Kongre öncesi salon dışında kendisi için toplanan binlerce kişiye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: "Nasıl Kaçtıklarını Görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başlayan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' operasyonuna ilişkin konuştu.Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki AK Parti Kadın Kolları Kongresine katılan Erdoğan, Kongre öncesi salon dışında kendisi için toplanan binlerce kişiye konuştu.

21 Ocak 2018 Pazar 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: "Nasıl Kaçtıklarını Görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: "Nasıl Kaçtıklarını Görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başlayan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' operasyonuna ilişkin konuştu.Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki AK Parti Kadın Kolları Kongresine katılan Erdoğan, Kongre öncesi salon dışında kendisi için toplanan binlerce kişiye konuştu.

Afrin'de bölücü teröristlerin temizlenmesine ilişkin başlatılan operasyonla ilgili teröristlerin kara propagandaya başladığını söyleyen Erdoğan, her ne olursa olsun sınır güvenliği açısından bu operasyonun tamamlanacağını söyledi. Bölücü teröristlerin kaçtığını söyleyen Erdoğan, "Afrin'e bakıyorum PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım.

KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Biz yerli ve milli bir duruşla, şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız, siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak sizlere de asla o meydanları bırakmayız." dedi. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 21.01.2018 16:01
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