Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesini Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde :

iz değerli milletvekili adaylarını sevgi ile selamlıyorum. Milletimin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm dünyanın dört bir yanındaki gönlü, kalbi bizimle olan kardeşlerimi sevgi ile selamlıyorum. Ayakların altına cennetin serildiği analarımızı, yarimiz olan, eşimiz olan, kardeşimiz olan kadınlarımızı selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı olarak ördüğümüz, siyasetten, eğitime önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum. Kardeşlerim sizler 24 Haziran'daki seçimler AK Parti'nin adayları olarak bu kutlu yola çıktınız. Ülkemize hizmet için çıktığımız bu yolculuğu inşallah menziline ulaştıracağız.

AK Parti her seçimden birinci çıkmış bir partidir, ama bu yeterli değildir. Meclis'te yeterli çoğunluğa ulaşmak için de mücadele ediyoruz. 2007'de oyumuzu yüzde 47'ye çıkardık, tek başımıza iktidar olduk. 7 Haziran'da ilk kez çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim oldu. 1 Kasım'da seçimleri yeniledik ve yüzde 49,5 ile iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy oranına ulaştık. Yaşanan tüm saldırıların üstesinden milli iradeye bağlılığımız ile üstesinden geldik. Bizler vakit Türkiye vakti diyerek yola çıkıyoruz. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oy ile kazanmayı istiyoruz.

Meclis'te güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Milletimizle gönül bağımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Her iki seçimden de inşallah yüzümüzün akı ile çıkacağız. Kardeşlerim, bu heyecan, bu coşku, bize beklenen neticeyi getirecek. Elazığ, 5-0 reis diyor. 24 Haziran akşamı inşallah bu heyecanı göreceğiz. Biz milletimizin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmadık. Öncek hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımız ile bir sonraki seçimde yapacaklarımız ile çıktık. 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu açıkladık, bugün 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' başlığı ile hazırladığımız beyannamemizi 'Yaparsa Yine AK Parti yapar' diyerek milletimize sunuyoruz. Gelecek vizyonunu özetle paylaşmak istiyorum.

Tüm dünyada baş döndürücü bir dönüşüm yaşanıyor. Teknolojik dönüşüm yaşanırken, kültürel alanda bir değişim görülüyor. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden daha fazla bedeller ödüyor. Biz dünyada oluşan şekilleri analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye'nin zamanının geldiğine inanıyoruz. 2023 vizyonmuzu ortaya koymuştuk, yeni yönetim sistemi ile bunu daha da güçlendirerek, küresel dünyada daha söz sahibi olduğumuz bir hale çevireceğiz.

Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüzgara kapılmayıp dışarı açık, serbest piyasayı baz alıp güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten, bilgi katma değer üreten bir güç haline dönüştüreceğiz. Bunun içinde bilgiye dayalı eğitim büyümemizin gücü olacaktır. En büyük gücümüz dinamik nüfus ve genç nüfusumuzdur. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kadınlarımızın aktif katılım sürecinbi desteklemeye devam edeceğiz. Kadın girişimciliğini güçlendirirken, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

Alt orta gelir grubunda olan ülkemizi üst orta gelir grubuna yükselttik. Ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere dağıtacağız. Gelirini daha adil palaşan, hakkaniyeti salamış bir ülke haline geleceğiz. Demokratik standartları yüksek bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Milli gelirden, araştırma ve geliştirmeye ayırdığımız bütçeyi yüzde 2'ye çıkararacağız. Bilginin üretiminde katma değer oluşturacak şekilde kullanımında özel sektörün rolünü yükselteceğiz. Oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan çok sayıda girişimcisi ve markası olan bir ülke haline dönüşeceğiz. Kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz. Mega projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi, her alanda yerli ve milli üretimde söz sahibi olan güçlü bir ülke haline dönüştüreceğiz.

Özellikle savunma sanayinde tükiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbiri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz. Gelecekleri nesillere iftihar edecekleri kimliği olan şehirler bırakacağız. Eğitim kültür ve sanatta yenilikçi ürünlerle tüm insanlık için yeni yeni atılım yapmaya devam edeceğiz.

KAYNAK: MEMURLAR.NET