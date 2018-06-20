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Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika 'Uber' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanların en büyük tartışma konularından birisi haline gelen UBER meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika 'Uber' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanların en büyük tartışma konularından birisi haline gelen UBER meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 23:40
Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika 'Uber' Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanların en büyük tartışma konularından birisi haline gelen UBER meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Edoğan, IBER'e ilişkin, Organizasyonun başındaki kişinin randevu istediğini , vermediğini, o konunun kapandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim." şeklinde konuştu. Meclis çoğunluğunun sağlanmaması halinde koalisyon olup olmayacağı yönünde kendisine yöneltilen bir soruya olumlu yanıt veren Erdoğan, seçim öncesi FETÖ'nün iadesine yönelik muhalefet partileri tarafından atılan iddialara da değindi. Erdoğan, "Biz 85 koli belge göndermişiz, Bay Muharrem ne diyor? 'Onlar gazete kupürü' diyor. Halbuki iddianameler ortada..Ne diyor Bay Kemal? 'Müracaatını (Demirtaş) yaptı YSK'ya, YSK ona müsaade etti.' Tamam müsaade etmiş de olabilir, yani YSK'nın bu noktada her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz? Bir de vicdan var." şeklinde konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin FETO'nun iadesine yönelik 'Alacağız' sözlerine değinen Cumhurbaşkanı, "Neyi alıyorsun? Uluslararası hukuk var. Uluslararası hukuka göre sen neyi alıyorsun? Sana bunlar şimdiden böyle bir müjde mi verdiler? Kaldı ki sen böyle bir şeyin sözünü vermeye kalktığın zaman, adama derler ki 'neye göre bunu konuşuyorsun?'. Demek ki 'ben bunu söyler de nasıl artı bir oy kapabilirim.'. Bu bir oy devşirmesine yönelik istismardır" şeklinde konuştu.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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