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Cumhurbaşkanı'ndan Olaylı Derbi Yorumu "Var Burada Bir Şey"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da Yeşilay tarafından düzenlenen Zümrüdüanka En Yeşilaycı ödüllerinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı'ndan Olaylı Derbi Yorumu "Var Burada Bir Şey"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da Yeşilay tarafından düzenlenen Zümrüdüanka En Yeşilaycı ödüllerinde konuştu.

20 Nisan 2018 Cuma 22:17
Cumhurbaşkanı'ndan Olaylı Derbi Yorumu "Var Burada Bir Şey"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da Yeşilay tarafından düzenlenen Zümrüdüanka En Yeşilaycı ödüllerinde konuştu.

Alkol ve İçki bağımlılığına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ülkelerin sadece bunlara karşı değil her türlü bağımlılığa karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, "Dün akşamki maçta yaşadığımız hadise... Hep fair play diye konuşuyoruz. Bakıyoruz korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ya ne oluyor? İçeride bir sıkıntı yok. Gayet güzel seyrettiğimniz bir maç var... Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey, burada bir su kaçığı var. Bizim bunu kontrol altına almamız lazım." dedi.  

Erdoğan , daha sonra konuşmasına şu şekilde devam etti, "Bağımlılık aldı başını gidiyor. İki yaşında, üç yaşında çocuğun elinde telefon. Teknolojinin esiri altına gidiyoruz. Bağlanacak bir dost, bir arkadaş ya da bir aile ferdi bulamayan gençlik çareyi sanal ortamlardaki sahte karakterlerde arıyor. Çocuklar internet zorbalarının tuzağına düşebiliyor. Ruhundaki açlığı giderememiş çocuklarımız DEAŞ gibi FETÖ gibi ihanet şebekelerinin ağına takılabiliyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Milletimizi seferberlik ruhuyla mücadeleye davet ediyorum. Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir." 

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Cumhurbaşkanı ErdoğanAk PartiYeşilay
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