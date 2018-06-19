Cumhurbaşkanı'ndan Muharrem İnce'ye 'Niğde'ye Geliyor, Halisdemir'i Ziyaret Edemiyor'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Adana'da konuşan Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra hainler tarafından şehit edilen Niğdeli Ömer Halisdemir'i ziyaret etmediği için İnce'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşın incinmemesi için Halisdemir'i ziyaret etmediğini öne sürdüğü İnce hakkında "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." şeklinde konuştu.

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