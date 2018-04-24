Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Çıkışı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grubunda konuştu.

Erdoğan, konuşmasına Adıyaman'da meydana gelen depremle ilgili başlayarak, "Adıyaman’da bu gece 03:34’te 5,1 şiddetinde malum deprem oldu. Çok şükür can kaybı yok, 13 yaralımız var. Maddi hasarlar da zaten giderilir." ifadelerini kullandı.

Dün mecliste yaşanan gerilime ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, "Dün meclis genel kurulunda şahit olduğumuz görüntüleri, yapılan tartışmaları tasvip etmediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemizin milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek, kendisinin o gece darbecilerin açtığı yoldan kaçtığını gizlemek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Dün yalan yanlış ifadeleri kullananlara ben buradan gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum.

15 temmuz gecesi i saat 23:17, ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı’nda. Orada tankların başlarındakilerle görüşmeler yapılıyor, sonra tanklar yolu açıyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy’e kaçıyor. Ve Bakırköy belediye başkanının evinde misafir ediliyor. Orada kahvesini yudumlarken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor.Tabi biz daha sonra Marmaris’ten Atatürk Havalimanına geliyoruz. Benim Marmaris’ten gelişimin nasıl olduğunu, dün orada bir terbiyesiz vardı. Nasıl olduğunu nasıl biliyorsun? Olayı yaşayan benim. İnsanda ahlak denilen bir şey olur.Dün orada bir terbiyesiz vardı, kalkıp İstanbul emniyet müdürüyle şöyle konuşmuşuz, oraya da böyle inmişiz. İnsanda izan ahlak denen bir şey olur. Sen 23:17’de oradasın, biz ise Marmaris’ten oraya uçağımızla geliyoruz." dedi.

CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili de konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Önce Bay Kemal 15 tane adamını gönderdin sen sözde İYİ Parti’ye. Peki bu 15 tane adamın senin sözde İYİ Parti’yi kabul etti mi? Kabul etmedi, niye? Dün baktım ki sözde İYİ Parti’nin koltuklarında senin 15 adamın yok, hala CHP koltuklarında duruyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki anlaşamadın, ikna edemedin. Ve bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum. Her şey olabilir onu da söyleyeyim. Ama sözde İYİ Parti, dün orada bir üç dört kişi vardı. Arka koltuklar boş, onlar nerede? Onlar CHP grubunun sıralarında. Ama böyle bir fırsat oldu ve bu fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA