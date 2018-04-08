Cumhurbaşkanı'ndan Batıya Doğu Guta Tepkisi : Yazıklar Olsun

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği katliama ilişkin batının sessizliğine ilişkin konuştu. Siirt İl Kongresinde konuşan Erdoğan, "Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz. " dedi.

Siirt'lilere bir de müjde veren Cumhurbaşkanı, "Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti. Artık Siirt'li sağa sola gitmeye gerek kalmayacak. Ben artık Siirt'li kardeşlerimin inşallah bu terör örgütlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. Buralara kardeş belediyeler atadık, onlar da iyi çalışıyor. Daha güzel olacak. " ifadelerini kullandı.

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