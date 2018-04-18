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Cumhurbaşkanı Erken Seçim Tarihini Açıkladı: Seçim 24 Haziran 2018'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen son dakika açıklamasını yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada erken seçim konusunda Bahçeli ile yaptığı görüşmenin sonucunu kamuoyuna açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erken Seçim Tarihini Açıkladı: Seçim 24 Haziran 2018'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen son dakika açıklamasını yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada erken seçim konusunda Bahçeli ile yaptığı görüşmenin sonucunu kamuoyuna açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:38
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Tarihini Açıkladı: Seçim 24 Haziran 2018'de

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı erken seçim çağrısı sonrası kritik görüşme gerçekleşti.

Erken seçim konusunda beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Az önce yapılan açıklamada erken seçim açıkalmasının 15.30'da yapılacağı bildirildi. 

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI GELMESİ BEKLENİYOR

Kulislerde dolaşan iddialarda iki lider arasında gerçekleşen görüşmenin erken seçim olsun şeklinde sonuçlandığı belirtildi. Net açıklama birazdan Cumhurbaşkanı tarafından gelecek.

AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 15 Temmuz'a ve referanduma değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bizim tercihimiz hep 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak Suriye meselesi ve sınır ötesi operasyonlar, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni sisteme geçiş giderek aciliyet istemiştir. Sayın Bahçeli'nin teklifini değerlendirdik.

Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçimler 24 Haziran 2018'de olacak.

MHP LİDERİ NE DEMİŞTİ?

"Artık ülkemizin 16 Nisan'da oylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir tavsama, gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. 31 Mart 2019’da mahalli idareler seçimi yapılacaktır. Mahalli idareler seçimi yapıldıktan 7 ay 3 gün sonra cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi gerçekleştirilecektir. Siyasi takvim bu şekildedir. Ancak, mahalli idareler seçiminden sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını, neyle muhatap kalacağını tahmin etmek zor değildir. Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.04.2018 16:53
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Yorumlar
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öğretmen 2 saat önce

Öğretmen atama kontenjanı artar mı bu durumda ?

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Cevriye Varol 3 saat önce

O hafta çocukların sınavı var ne olacak o zaman

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ceza 3 saat önce

Eğitim şart akp firt

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Seda 3 saat önce

Uçak biletlerinde kampanya olsun oy kullanalım boşa gitmesin oyumuz.haber yap kpss cafe

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Billur 2 saat önce

Atamalar artsın

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