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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Pensilvanya iddialarına dair suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Pensilvanya iddialarına dair suç duyurusunda bulundu.

29 Mayıs 2018 Salı 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Pensilvanya iddialarına dair suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca İnce'ye tazminat davası açıldığı öğrenildi. Muharrem İnce , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili, "Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti mi? Ben kiminle gittiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı olmadan açıklayamam, o kişiye zarar veremem." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan , İnce'nin iddialarıyla ilgili 'Kanıtlamazsa Namerttir' demişti.

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Son Güncelleme: 29.05.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem Ince
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