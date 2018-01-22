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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin Mesajı "Hallolacak, Geri Adım Atmak Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Konfre Merkezindeki ASO ödül töreninde konuştu. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına da değinen Erdoğan, bu operasyonun ne olursa olsun yapılacağını, geri adım atılmayacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin Mesajı "Hallolacak, Geri Adım Atmak Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Konfre Merkezindeki ASO ödül töreninde konuştu. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına da değinen Erdoğan, bu operasyonun ne olursa olsun yapılacağını, geri adım atılmayacağını söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin Mesajı "Hallolacak, Geri Adım Atmak Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin Mesajı "Hallolacak, Geri Adım Atmak Yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Konfre Merkezindeki ASO ödül töreninde konuştu. Ankara Sanayi Odası'nın ödül töreninde, Ankara'nın iş alanındaki önemine vurgu yapan Erdoğan, Başkent sanayisinin gelişmesinde emeği olan herkesi saygı ve kaybedilenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Mehmetçiğin , Suriye sınırındaki terörist temizliğine de değinen Erdoğan, "Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında, yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen toprak bütünlüğümüzü alenen tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı ile vurmuştuk. Bazı yazar çizerler, Kürtlere karşı operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar.

BİZİM KÜRT VATANDAŞLARIMIZLA BİR SORUNUMUZ YOK

Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Olay, Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay, terör koridorunu bizim yok etme meselesidir.Kürt koridoru nedir, terör koridoru nedir, bunu ben burada anlatacak değilim. Bunu kendilerinin anlaması lazım. Şu anda kuzeyinde Suriye'nin, bize karşı yönelmiş, kaç yıldır devam eden tacizler var.

AFRİN HALLOLACAK, GERİ ADIM ATMAK YOK

Bugün yine Hatay'da attıkları havanla bir şehidimiz var. Böyle bir mücadele içinde şehidimiz olacak, gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Afrin hallolacaktır, Afrin'den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, diğer koalisyon güçleri ile de konuştuk." dedi. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.01.2018 14:43
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