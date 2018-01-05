Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te Resmi Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da mevkidaşı Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Tüm dünyanın takip ettiği resmi karşılama töreni bir çok ülkede canlı yayınlandı.

Erdoğan, Mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Uluslararası Haber Ajansları Reuters ve AP, törenden çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Sadece Türkiye ile Fransa'da değil resmi karşılama töreni bir çok ülkede canlı yayınlandı. Resmi karşılama merasiminin ardından iki lider başbaşa görüşmeye başladı. Erdoğan ve Macron ilerleyen saatlerde ortak basın toplantısı düzenleyecekler.

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