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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Hedefleri Her An Duyuralabiliriz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80 okul ve 59 spor salonunun açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Hedefleri Her An Duyuralabiliriz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80 okul ve 59 spor salonunun açılış töreninde konuştu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Hedefleri Her An Duyuralabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'de Akif inan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 spor salonunun açılış töreninde konuştu.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Türkiye, terör örgütlerini, sınırları dışındaki inlerinde bulup tepelerine çöküyor.Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte ne oldu? Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine, özellikle söyledik, 'Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz.' Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz." dedi.

3 BİN 872 BÖLÜCÜ KAHPE YOK EDİLDİ!

Afrin'de imha edilen bölücü terörist sayısını da açıklayan Cumhurbaşkanı, "Buraya gelirken son rakamı aldım, Afrin'de 3872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımızla askerlerimizle içiçe olduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve gittik, davul zurnayla gitmedik. En ufak bir sorun yok, yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içerisindeler." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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