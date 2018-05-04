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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Gelişmeler Var, Önümüzdeki Günlerde...

Yenikapı'da Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Gelişmeler Var, Önümüzdeki Günlerde...

Yenikapı'da Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Gelişmeler Var, Önümüzdeki Günlerde...

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 15 milletvekilini İYİ Partiye göndermesine ve daha sorna geri çağırmasına değinen Cumhurbaşkanı  buna tepki gösterdi. Erdoğan, bunun demokrasiye aykırı olduğunu ifade ederek, 'önümüzdeki günler birçok şeye gebe, çünkü çok ilginç gelişmeler var' dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gelişmeler olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar bir siyasetçi şöyle bir laf etmişti, şimdi ebedi alemde. Demişti ki 'Ben Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm.' Genel başkan ya... Bugün de benzeri şeyler oluyor biliyorsunuz. 'Ben 15 milletvekilini bir partiye gönderirim.' O seçti ya. '15 taneyi bir partiye gönderirim ondan sonra onlar oradan ister seçilsinler ister seçilmesinler.' Baktım arka taraftaki iki milletvekilinin gözleri yaşlı, ağlıyorlardı. Ağlaya ağlaya onları gönderdi. Hani demokrasi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Ama maalesef şimdi bunu görüyoruz. Bunu görmenin çok büyük faydaları var. Önümüzdeki günler ben inanıyorum birçok şeylere gebe. Çünkü ilginç gelişmeler var."

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Son Güncelleme: 04.05.2018 22:51
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Son DakikaErdoğanHaberCumhurbaşkanı
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