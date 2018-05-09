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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı İnce Görüştü!

Görüşme Sonrası İlk Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı İnce Görüştü!

Görüşme Sonrası İlk Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı İnce Görüştü!

Görüşme Sonrası İlk Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

İkilinin görüşmesi biraz önce sona erdi. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, iki Cumhurbaşkanı adayının da Rizeli olduğunu belirterek, hoş bir sohbet olduğunu söyledi. Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız'la ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Muharrem İnce ve Grup Başkanvekili Engin Altay birlikte güzel bir sohbet ettiler. Birbirlerine başarılar dilediler. İkisi de Rizeliymiş, güzel bir sohbet oldu" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen İnce, aracına binmeden önce, "Sayın Genel Başkan'a ve AK Partiye başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 09.05.2018 21:59
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Muharrem Ince
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