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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç Beş Soysuza Bu Sınırlarda Soluk Aldırmayız"

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis'in Suriye sınırında bölücü teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya yollandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç Beş Soysuza Bu Sınırlarda Soluk Aldırmayız"

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis'in Suriye sınırında bölücü teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya yollandı.

23 Ocak 2018 Salı 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç Beş Soysuza Bu Sınırlarda Soluk Aldırmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç Beş Soysuza Bu Sınırlarda Soluk Aldırmayız"

Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Kilis'in Suriye sınırında bölücü teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya yollandı.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camisi'nde şehit için tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan Erdoğan, "Afrin'deki İlk şehidimiz. Rabbimiz, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz." Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir.

Bu operasyonu milletimiz, ÖSO ile birlikte kazanacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız. Yavrumuz attığı tweetlerle de adeta geleceği okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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AfrinAfrin Son Dakikaşehit
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