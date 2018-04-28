Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  CHP Çöplük Demektir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde konuştu.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  CHP Çöplük Demektir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde konuştu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:  CHP Çöplük Demektir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP ile ilgili de çok sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP susuzluk demektir. O zaman İstanbul'da CHP iktidarı vardı, onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye'de çöplük patladı. CHP çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. CHP demek hava kirliliği demektir. CHP demek tezek demektir. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin İstanbul'a vermemden daha tabi bir şey olamaz. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin İstanbul'a vermemden daha tabi bir şey olamaz.

İçerideki Soros'lar, dişarıdaki Soros'lar AK Parti'yi nasıl bitiririz diye çalışıyorlar. Bitiremeyeceksiniz.15 tane milletvekilini kalkıyorsun sözde bir partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 milletvekiline ve onlara oy veren halkımıza saygısızlıktır. Ama hani bu diktatör var ya, diktatörün ta kendisi sensin. Öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var, üzüldüm. Ne yapsın garibim, genel başkanları emretti oraya gitti. Gitti de parlamentoda mevcut partisinin sırasında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Bu anamuhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Asıl belirleyici milletimdir, 24 Haziran'da bunu sana gösterecek."dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.04.2018 15:40
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Hükümetten Bedelli Askerlik Açıklaması
Son Dakika! Hükümetten Bedelli Askerlik Açıklaması
Bakan Açıkladı! PTT'ye 5 Bin Personel Alınacak
Bakan Açıkladı! PTT'ye 5 Bin Personel Alınacak
Meral Akşener Zonguldak'ta Konuştu 'Bu Korkak Tavukların...'
Meral Akşener Zonguldak'ta Konuştu 'Bu Korkak Tavukların...'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim