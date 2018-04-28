Cumhurbaşkanı Erdoğan:  CHP Çöplük Demektir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP ile ilgili de çok sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP susuzluk demektir. O zaman İstanbul'da CHP iktidarı vardı, onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye'de çöplük patladı. CHP çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. CHP demek hava kirliliği demektir. CHP demek tezek demektir. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin İstanbul'a vermemden daha tabi bir şey olamaz. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin İstanbul'a vermemden daha tabi bir şey olamaz.

İçerideki Soros'lar, dişarıdaki Soros'lar AK Parti'yi nasıl bitiririz diye çalışıyorlar. Bitiremeyeceksiniz.15 tane milletvekilini kalkıyorsun sözde bir partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 milletvekiline ve onlara oy veren halkımıza saygısızlıktır. Ama hani bu diktatör var ya, diktatörün ta kendisi sensin. Öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var, üzüldüm. Ne yapsın garibim, genel başkanları emretti oraya gitti. Gitti de parlamentoda mevcut partisinin sırasında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Bu anamuhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Asıl belirleyici milletimdir, 24 Haziran'da bunu sana gösterecek."dedi.

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