Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Bu İşi Öğreteceğiz"

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının ideolojik bir tutum içerisinde karar verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak Donör fonuna ilişkin işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuştu. Erdoğan, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile süregelen sağlam iş birliğimizi bugün imzalanacak olan anlaşma ile yeni bir safhaya taşıyoruz. Bu fon ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Özellikle resmi kalkınma yardımlarına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri Türkiye'dir. Eğer bunu milli gelire oranla alırsak Türkiye 1 numaradır. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika'dan sonra milli gelire oranla ikinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir." dedi.

Konuşmasında İMF ile yaşanan süreçten kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumuna dair gelinen son duruma da değinen Erdoğan, "Bir zamanların IMF'si önünde borç bekleyen Türkiye yok. Türk ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 11 büyüme yakaladı. Bunun yıl sonu itibariyle yüzde 7 büyümeyle noktalanacağını görüyoruz. 2018'de yakaladığımız büyümeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye şu anda müstesna ülkelerden biridir. Türkiye ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecekti" dedi.

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