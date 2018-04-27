Cumhurbaşkanı Erdoğan : Kim İstiyorsa Aday Olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini gündeme getirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurmay çevresine konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Olanda hayır vardır. Kim istiyorsa aday olsun, boyunun ölçüsünü alsın" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Milliyet'in AK Parti'li kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Gül'ün muhalefet temsilcileri ve AK Parti içerisinden bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili kamuoyuna yönelik bir açıklamada bulunmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri yakın çevresiyle değerlendirdiği, parti kurmaylarının da gazetecilere konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'kim istiyorsa aday olsun, aday olsun ki boyunun ölçüsünü alsın' diyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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