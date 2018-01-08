Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018 tarihinde, Beşiktaş belediyesindeki konuşmasında kendisine yönelik hakarete varan sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. FETÖ soruşturmaları çerçevesinde görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı'na destek amaçlı Beşiktaş Belediyesinde bulunan ve burada konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından doğrulandı.

Savcılığa verilen dilekçede "Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından alçakça ve sahte olarak üretilen telefon konuşmalarına atfen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına rağmen ana muhalefet partisinin lideri şüpheli tarafından tekraren dillendirilmesi şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

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