Cumhurbaşkanı Erdoğan : Kesinlikle Taviz Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fetullahçı terör örgütüne ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fetullahçı teröristlerin sirayet Türkiye ile Kırgizistan arasına fitne tohumları ekmeye çalıştıklarını buna kesinlikle müsade edilmeyeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırgızistan bizim için özel bir konuma sahip. Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk. 2011 senesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas ederek ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. FETÖ, Türkiye-Kırgızistan iş birliğini dinamitlemeye çalıştı. FETÖ'cüler, Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne sokmak için her türlü kalleşliği yaptılar. FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz, kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum." dedi.