Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'i Bombalıyoruz, Başka Müjdeler de Vereceğiz

İstanbul'da konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil operasyonunun devam ettiğini söyledi ve ekledi. Bir kaç gün içerisinde yeni müjdeler olacak.

İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelen ve burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Bunların kitabında terörle mücadele yok. Biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak niye cezaevinde kalsın diyorlar. Kardeşim, sen nasıl bir insansın. Bunların partisi cezai konumu olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu aday gösteriyor. Dert başka. Sayın İnce Bay Muharrem ne yaptı, Edirne'de ziyaret etti. Buradan doğuya sesleniyorum.

Bu Erdoğan Türk-Kürt ayrımı yaptı mı? Bu Demirtaş denen zat 7 Haziran olaylarında Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü, 53 Kürt kardeşim öldü mü? Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misiniz? Biz mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz. Dün Şanlıurfa milletvekilimiz esnaf ziyareti yapıyorlar ve abisini öldürüyorlar. Siz bizim HDP'li olduğumu bilmiyor musunuz diyor. Neden buraya geldiniz diyor. Olabilirsin HDP'li neden rahatsız oluyorsun. Biz barış istiyoruz bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların öldürdüğü insan sayısı binlerce. 8 gün sonra demokratik bir seçimde sandıkta hesap sormaya var mıyız? Seçim bu ülkede 81 milyonun huzuru için. Afrin, Cerablus'ta gitmeyin dediler. Gideceğiz dedik gittik. Şu ana kadar mehmedimiz ve ÖSO büyük mücadele verdi. Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz dost geçinenlere siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

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