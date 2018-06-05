Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthalatı Bitireceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Maden işçileriyle iftar programında buluştu. Erdoğan, yeni personel alımlarının yanı sıra ithalat ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Biz yapamayacağımızı vaad etmeyiz. Biz ithali durduracağız. Maaliyeti biraz yüksek olabilir ama hiç olmazsa bizim cari açığımızı körüklemez. Bunun adımını atıyoruz. Ciddi bir mesafeye de geldik. Amacımız enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynakları kullanmaktır. Geçtiğimiz 16 yılda eğitim masraflarını bütçede bir numaraya çıkardık. Enerji sektöründe gerekli insan kaynağını oluşturmak için eğitime yatırımlar da yaptık.

Kömür madenciliğimizi daha ileriye taşımak için yeni yollar, yeni stratejiler geliştirdik. Kömür üretiminin yanı sıra sosyal imkanları da geliştirerek Zonguldak'ın ihya olmasını sağlayacağız.Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir. Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık." şeklinde konuştu.

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