Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yılmaz'a Ne Söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı ve birtakım şeyler söyledi. Bu anlar ise dikkatleri çekti.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yılmaz'a Ne Söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı ve birtakım şeyler söyledi. Bu anlar ise dikkatleri çekti.

10 Nisan 2018 Salı 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yılmaz'a Ne Söyledi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken, konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırması dikkati çekti.

Konuşmasının sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyerek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yımaz'ı yanına çağıran Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra grup konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti.

Mikrofonların ses almamasından dolayı konunun ne olduğu tam anlaşılamazken Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye" dediği duyuldu.

ERDOĞAN'IN SORDUĞU DEİZM ARAŞTIRMASI

İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "Gençlik ve İnanç" konulu çalıştayında deizm ile ilgili tespitler ortaya koyulmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.04.2018 15:56
Anahtar Kelimeler:
İsmet YılmazCumhurbaşkanı ErdoğanSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim