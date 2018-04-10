Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Yılmaz'a Ne Söyledi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken, konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırması dikkati çekti.

Konuşmasının sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyerek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yımaz'ı yanına çağıran Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra grup konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti.

Mikrofonların ses almamasından dolayı konunun ne olduğu tam anlaşılamazken Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye" dediği duyuldu.

ERDOĞAN'IN SORDUĞU DEİZM ARAŞTIRMASI

İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "Gençlik ve İnanç" konulu çalıştayında deizm ile ilgili tespitler ortaya koyulmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA