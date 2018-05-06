Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep Birlikte Büyüdük, Özgürleştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Manifestosunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı. Konuşmasına salonu dolduran kalabalığı selamlayarak başlayan Erdoğan "Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu." diyerek devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Erdoğan:"Göğsündeki çınar, devleti ebed müddet oldu. Devletimiz adalet sevdası ile büyüdü, Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu, bizim ordumuzdu. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Süleymaniye'nin kubbelerinde bizim tekbirlerimiz yankılandı. Sina Çölü'nde Resul-ü Ekrem'in ardına düşen, Haremeyn'e hizmetkar olan Yavuz bizdik. Kudüs'ü alan Selahattin Eyyübi bizdik. 'Kanla alınan toprak, parayla satılmaz' diyen Abdülhamit bizdik. Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, canını veren ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı top mermisiyle kahramanlık destanı yazan Seyit Onbaşı bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde bir ok gibi siperlerinden fırlayan aslanlar bizdik. Kut'ül Amare'de ümmetin zafere inanmış iradesi bizdik. Milli Mücadele'de varıyla yoğuyla cepheye koşan, destan yazan bizdik. Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin, Erzurum'da Nene Hatun, Antep'te Şahin Bey bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik. Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, destanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu Türkiyemizi aziz bildik. 1920'de Meclisimizi açarken dua dua yakaran bizim ellerimiz, bizim kalbimizdi. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi.

27 MAYIS DARBESİ BİZE YAPILDI, 12 MART'TA BİZE MUHTIRA VERİLDİ

27 Mayıs darbesi bize yapıldı, darağacına çekilen de bizim irademizdi. 12 Mart muhtırası bize verildi. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Mücadeleden bir adım geri durmadık. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık.

HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK, HEP BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞTİK

Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştik. Biz durmadık, onlar da durmadı. Bir gece 27 Nisan 2007'de bu kez bir e-muhtırayla karşımıza çıktılar, milli iradeye, sivil siyasete gölge düşürülmesine fırsat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe, milletin emanetine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik, diklenmeden dik durduk.

MİLLET İRADESİNE PRANGA VURMAK İSTEYENLERE MÜSADE ETMEDİK

Milli iradesine pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken, onların küresel efendilerine eyvallah etmedik. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı ‘dünya 5’ten büyüdük’ diye haykırdık. Gazze’deki Arakan’daki Suriye’deki Somali’deki Bosna’daki katliamlara karşı hem gür bir ses verdik, hem taşın altına elimizi koyduk. Katliamları sadece gündeme getirmekle kalmadık. Hesabının sorulmasını sağlayacak mekanizmaları da harekete geçirdik. Kendi imkanlarımızla vicdanın sesi, mazlum coğrafyaların umudu olduk. Bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi biziz.

ŞER CEPHESİ HAREKETE GEÇTİ

Türkiye ekonomisini büyüttükçe IMF’den borç alan değil borç veren haline geldikçe, köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, yollar, hızlı tren hatları, eğitim, sağlık, enerji yatırımlarıyla ülkemiz sınıf atladıkça bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı. 2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek rakamları yakaladığımız dönemde şer cephesi yeniden harekete geçti.

MERKEZ BANAKSINDAKİ DOLAR REZERVİ 114 MİLYAR DOLAR

Şimdi benden duyuyorsunuz, bilmeyenlere söyleyin. Göreve geldiğimizde IMF’ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankası döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. 2013’te IMF’ye olan bu borcu sıfırladık. Şu anda IMF’ye borcumuz yok. Ve merkez bankamızın döviz rezervi şu anda 114 milyar dolar. Buraya çıktık.

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