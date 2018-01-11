Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Eğer MİT Müsteşarı Tutuklansaydı..."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 43. Muhtarlar toplantısında konuştu.

FETÖ'cülerin kumpaslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, FETÖ kumpası sonucunda MİT Müsteşarının tutuklanması halinde hedefteki ismin kim olduğunu herkesin iyi bildiğini söyledi.

Erdoğan, "Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorduk. Kendisine "kesinlikle gitmeyeceksin" dedim. "Polis gelir seni almak isterlerse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar" dedim. O günün FETÖ yargısı ile verdik bu mücadeleyi. Emniyet'in içinde FETÖ'nün de kendi temsilcileri var, onlarla temsil almaya gidiyor. Müsteşarı teslim alacak, ardından sıra, hedefleri büyük ya oraya gelecekti. Onlar şunu bilmiyordu, İspanya'nın Endülüs Sarayı'na bir gitme imkanı olursa, İçişleri Bakanı burada, peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden grup grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. Kubbede bir ayet yazar; Allah'tan başka galip yoktur." dedi.

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