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Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldi. Burada ikili görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan liderler kardeşlik mesajları verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldi. Burada ikili görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan liderler kardeşlik mesajları verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldi. Burada ikili görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan liderler kardeşlik mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Aliyev seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Can Azerycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azeybaycan'la müşterek çalışmaya devam edececğiz ve bu konuda kararlılığımız tamdır. Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız.Bu da dünyaya müjdemiz olsun. İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'de Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ilişkilerine dikkat çekerek, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sağlamdır ve büyük geleceği vardır." dedi. Mevkidaşı Erdoğan ile Türkiye'nin büyük yollar kat ettiğini söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye büyük yollar kat etmiştir. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür. Dostlar sevinir istemeyenlerin morali bozulur." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.04.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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