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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bedelli askerlik hakkında son dakika açıklaması geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bedelli askerlik hakkında son dakika açıklaması geldi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması geldi.

İstanbul Gençlik Kolları Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken bedelli askerlik meselesine değindi.

Soru: Seçim süreci açıklandığından beri Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili tartışmalar vardı. Dün kendisi bir açıklama yaptı. Mutabakat uzlaşısı olmadığı için adaylığının ortadan kalktığını söyledi.

Yani ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız.

Soru: Bedelli askerlik değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.

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Son Güncelleme: 29.04.2018 13:08
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burak 21 dakika önce

bedelli askerlik istemıyoruz şehitlerimizin gazilermizin hakkına gasp etmiş oluruz parası olan canı yok sadece bütün evlatlar ana kuzusu

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