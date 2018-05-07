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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Cevap 'Kabul Ederim'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Cevap 'Kabul Ederim'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Cevap 'Kabul Ederim'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türk-Sırp ekonomik iş birliğine yönelik açıklamalarda bulunan iki lider daha sonra basın mensuplarının  sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi ve televizyon programı çağrısına ilişkin sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak, hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur." şeklinde yanıt verdi. 

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