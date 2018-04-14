Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Neden Gittin Hatay'a, Ne İşin Var?'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki askerleri ziyaret etmesiyle ilgili 'Neden gittin Hatay'a , ne işin var orada, hani eleştiriyordun' dedi.

ŞİMDİ HATAY'A FALAN GİTMİŞ, NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA?

Partisinin İstanbul Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen Recep Tayyip Erdoğan, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Bak, hani gitmiyordun? Ne oldu? Şimdi Hatay'a filan gitmiş. Hani sanatçılarla filan dalganı geçiyordun. 'O adamın yanında ne işiniz var.' diyordun. Ne işin var senin Hatay'da ya? Niye? Kardeşlerim, hesaba çektiler, 'Yanlış oluyor.' dediler, 'Gitmen lazım.' dediler. Bu adam aynısını nerede yaptı bir de biliyor musunuz? 15 Temmuz'un sonrasında, 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'ni yaptık mı? Ben Yenikapı mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli'ye gönderdim.

BARIŞ MİTİNGİNE LEKE GETİRDİ

Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Ama beyefendi Bay Kemal, cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı, baskılar neticesinde o da geleceğini bildirdi. O bizim 7 Ağustos'taki barış, dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye? Çünkü sonraki süreçte 7 Ağustos'un bir barış mitingi olmadığı, kardeşlik mitingi olmadığı istikametinde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle. Biz milletle barışığız, biz milletimizle el eleyiz. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz ve bununla bu yolda devam ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşa edilmiş vaziyette. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Akrabalık için değil, makam, mevki için değil, sadece Yaradan'dan ötürü" dedi.

Yurtdışından MİT operasyonuyla yakalanarak getirilen Fetullahçı Teröristler ve bölücü yaratıklarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Cudi, ne yaptık görüyorsunuz, inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Bestler Dereler'de inlerine girdik, hala giriyoruz, gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Yurt dışında, Kosova'da aldık geldik mi 6 tanesini FETÖ. 3 tanesini de Gabon'dan aldık geldik mi? FETÖ. Yurt dışından 80 tane FETÖ'yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Çünkü şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız." dedi.

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