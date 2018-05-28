Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'FETÖ' Yanıtı Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söylediği tüm bilgiler yanlış, dürüst ve samimiysen MİT'e başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim? Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi? Hayatları böyle. FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koliye 'gazete kupürü' diyor. Zavallı. Adalet Bakanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin içerisinde, o resmi tutanakların yanında tabi ki gazete kupürü de var. Adamların hayatı yalan üzerine kurulu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 23.00'te Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında bazı şeyleri belgeleriyle beraber açıklayacağını söyledi.

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