Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında idam meselesine değindi.

Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer Hacıosman'da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı ve bir müddet sohbet etti. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi ve talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

İdam cezası gelecek mi sorusuna "Yavaş, yavaş" yanıtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor" diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal hatır sordu. Erdoğan, "Allah sizi düşmanlardan korusun" sözlerine de "Amin" diyerek karşılık verdi.

Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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